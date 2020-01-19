إيران توقف 3 زوارق صيد كويتية

الأحد 19 يناير 2020

صورة ارشيفية

أوقفت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، ثلاثة زوارق صيد كويتية؛ بسبب دخولها بطريقة غير قانونية إلى ميناء معشور (ماهشهر) بالخليج التابع لمحافظة خوزستان جنوب إيران.

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وقال العقيد في القوات البحرية للحرس الثوري علي رضا أحمدي، لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، إن قواته ”ضبطت ثلاثة زوارق كويتية دخلت ميناء ماهشهر بالخليج العربي بطريقة غير قانونية“، مضيفا أن ”قوارب الصيد تم الاستيلاء عليها من قبل قوات الإمام الحسن“، وهي قوات مشاة بحرية تابعة للحرس الثوري.

وأوضح: ”جرى اعتقال تسعة أشخاص في تلك القوارب وتم تسليمهم إلى السلطات القضائية الإيرانية“، لافتا إلى أن ”القوارب كانت قد اقتربت من منصات النفط في ميناء معشور“.

ولم يكشف العقيد رضا أحمدي، الجنسيات التي يحملها الأشخاص الذين جرى اعتقالهم وكانوا على متن تلك القوارب الثلاثة.