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شكرا لقرائتكم خبر عن قائد اللواء الأول: المقاومة الشمالية حاضره بقوة في جبهة الضالع والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
قال القيادي البارز في الوية المقاومة الجنوبية وقائد اللواء الأول مقاومة العقيد القائد وليد سيف العفيف "سُكَرَه" إن قيادة جبهة الضالع تحيي الصمود الأسطوري للمقاومين الأبطال من أبناء المناطق الشمالية المنظمين في صفوف القوات المشتركة والذين اختاروا طريق الحرية والكرامة ووقفوا صفاً واحداً مع الأبطال في سبيل دحر الانقلاب وكسر شوكة العدو الحوثي وتحرير أراضيهم من رجس تلك المليشيات العميلة.
وأضاف العفيف في تصريح أن المقاومة الشمالية قدمت كوكبة من الشهداء الأبطال وتقدمت الصفوف في كثير من المعارك وأننا لن نخذلهم وخاصة أبناء مناطق العود والحشاء والفاخر الذي صدقوا العهد وكانوا معنا في سبيل تحرير أراضيهم وخلاصها من هذا الجماعة الارهابية الانقلابية.
وأكد العفيف أن أبطال القوات الجنوبية لن يفرطوا يوماً فيمن وقف الى جانب الحق وحمل سلاحه لقتال المليشيات الحوثية.
مضيفاً ان كل المقاتلين الابطال من أبناء الحشاء والعود سنوفر لهم الحماية وانهم على تواصل مستمر مع المشائخ والأعيان المنضمين لصفوف المقاومة وغيرهم من الذين لايزالون في مناطق سيطرة المليشيات الإنقلابية.
ودعا القائد العفيف أبناء المناطق المحاذيه للجبهات الى تجنب الزج بأبناءهم في الجبهات وان يكونوا في استعداد ليوم خلاصهم من المليشيات الذي بات اقرب من اي وقتٍ مضى مؤكداً ان اغلب المشائخ والأعيان في مناطق سيطرة المليشيات باتوا يدركون قرب أفول هذه الجماعه ويجري التنسيق لكل الاحتمالات.
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