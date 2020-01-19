بالأسماء.. مصرع قياديين حوثيين في إب بخلافات بين قيادات عليا

الأحد 19 يناير 2020

لقي إثنين من قيادات مليشيا الحوثي مصرعهما برصاص مسلحين من مليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب وسط اليمن.

وكشفت مصادر مطلعة عن إغتيال قياديين من مليشيا الحوثي وإصابة إثنين آخرين برصاص مسلحين من مليشيا الحوثي بمحافظة إب، في إطار خلافات وصراعات محلية بين قيادات وأجنحة المليشيا الإنقلابية ضمن صراع النفوذ والجبايات والمناصب.

وأكدت المصادر مقتل القياديين الحوثيين (مرتضى عبدالله حمود المساوى)، و (أبو عناد) مساء الجمعة وسط مدينة إب، حيث لاذ الجناة بالفرار عقب الحادثة.

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ويعمل القيادي الحوثي "المساوى" مشرفاً اجتماعيا للمليشيا الحوثية في مديرية المشنة، فيما يعمل القيادي الحوثي القادم من محافظة صعدة "أبو عناد" يعمل في لجنة المظالم الحوثية في إب.

وتحدثت المصادر عن وجود خلافات حادة بين قيادات وفصائل حوثية مسلحة، تقف خلف مقتلهما برصاص المليشيا الحوثية.

وتشهد وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية خلافات حادة بين قيادات وأجنحة المليشيا الحوثية بالمحافظة ووصلت في كثير من الأحيان إلى المواجهات والاشتباكات المسلحة وسقط فيها قتلى وجرحى بينهم قيادات رفيعة، أبرزهم القيادي الحوثي إسماعيل عبدالقادر سفيان والمعين من قبل المليشيا وكيلا للمحافظة، حيث قتل في نهاية يونيو الماضي برصاص مسلحين حوثيين ضمن خلافات حوثية بين قيادات عليا.

وفي موضوع آخر لقي إثنين من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب، لقوا مصرعهم، وهم حاتم عبداللطيف القفله والمدعو بـ "أبو بشار" والصريع زايد أحمد علي زيد المدعو بـ "أبو صخر" ، حيث لقيا حتفهما بنيران قوات الجيش الوطني بجبهة الفاخر بمديرية قعطبة شرق محافظة إب.