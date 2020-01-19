شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة خروقات الحوثيين تستمر في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 واصلت مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وشنت قصفاً مدفعياً واستهداف بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع القوات المشتركة في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة اليوم الأحد.

مصادر عسكرية ميدانية أفادت بأن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في الجبلية بقذائف عربات BMBبشكل متواصل وعنيف منذ ساعات الصباح الأولى .. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على مواقع القوات المشتركة في ذات المنطقة بإستخدام معدلات البيكا وبسلاح الدوشكا بالإضافة إلى سلاح 14,5 وبالأسلحة القناصة. يشار الى ان المليشيات كثفت من خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية التي تنص على وقف إطلاق النار في الحديدة، وهو ما لم يلتزم به الحوثيين منذ الساعات الأولى لدخول الهدنة حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018 .

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