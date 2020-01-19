شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية للنازحين في الضالع والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، 900 سلة غذائية للنازحين داخليا والنازحين من محافظات الحديدة وتعز وإب إلى مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع.

واستفاد من السلال الغذائية 6,300 فرد في مناطق كريزة، الجمرك، القرين، العشري، المدهور، جلاس، خوبر، القطيش، اللكمة السوداء، سهدة الشرقية، سهدة الغربية، عفش، النقيل، الصدرين.

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