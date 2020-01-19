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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حملة حقوقية تطلقها مؤسسة ماعت لرصد حالة حقوق الإنسان في تركيا والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
قال محمد مختار، الباحث في الشأن التركي بمؤسسة ماعت للسلام، إن حملة "ماعت" هدفها حماية حقوق الإنسان في تركيا من انتهاكات أردوغان، وتأتى تحت عنوان "15*15*15".
وأضاف بأنه تم اختيار الفترة الأولى وهى 15 فيديو لعام 2016، والتي تعد أكبر فترة حدث بها اتنهاكا لحقوق الإنسان فى تركيا، حيث تم فصل 150 ألف موظف واعتقال وتعذيب الآلاف من المواطنين، مؤكدًا أن الحملة ستستمر لمدة 15 يومًا.
وكشف مختار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحملة ستعرض 15 فيديو يكشف انتهاك لحقوق الإنسان فى تركيا وتنتهى المرحلة الاولى فى يوم 29 يناير 2020، ومن أبرز الانتهاكات فى الحملة هى حالات التعذيب حيث نه تم 830 حالة خلال عام 2019 ووفاة 103 حالات.
وأشار إلى أن تركيا تعد أكبر سجن على مستوى العالم، بالإضافة إلى سجن 114 صحفيًا على مستوى السجون بتركيا، مما يشير إلى انتهاك العديد من مواد حوقق الإنسان والمواثيق على مستوى العالم.
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