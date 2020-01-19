استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين على سريع محمد القاسم وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، باستخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين على سريع محمد القاسم وسط بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية اقدمت، اليوم، على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين على سريع محمد القاسم وسط العاصمة بغداد".
وأضاف أن "استخدام الغاز المسيل للدموع أسفر عن وقوع إصابات بين المتظاهرين".
وأضاف أن "استخدام الغاز المسيل للدموع أسفر عن وقوع إصابات بين المتظاهرين".
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