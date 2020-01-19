المحكمة الاتحادية تكشف عن 80 دعوى تتعلق بطعون دستورية

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، وجود 80 دعوى قضائية لديها تتعلق بطعون دستورية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية اياد الساموك إن "هناك نحو (80) دعوى قضائية معروضة لديها تتعلق بطعون دستورية". وأضاف الساموك، أن "المحكمة ستنظر للدعاوى تباعاً وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية في جلسات علنية متاحة الحضور فيها للجميع".

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