تسجيل 13 اصابة قرب ساحة الطيران وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بتسجيل 13 اصابة قرب ساحة الطيران وسط بغداد، مؤكداً تصاعد اعمدة الدخان قرب الساحة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين يحاولون العودة الى طريق محمد القاسم واغلاقه من جديد"، مشيراً الى أنه "تم استخدام رصاص مطاطي بكثافة وقنابل مسيلة للدموع".

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم تسجيل ١٣ اصابة بعضها خطرة"، مؤكداً "تصاعد اعمدة الدخان بالقرب من الطيران وحرق اطارات مستمر".

وكان مصدر أمني افاد اليوم، اليوم الأحد، بتوافد مستمر لساحات التظاهر في بغداد، فيما اكد اعادة فتح طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بعد اغلاقه صباح اليوم.