اعادة فتح طريق محمد القاسم وسط بغداد والتوافد مستمر لساحات التظاهر

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "توافد المتظاهرين الى ساحات التحرير والخلاني والطيران وسط العاصمة بغداد مستمرا"، مؤكدا أن "الوضع الأمني في تلك الساحات جيد".

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "اعادة فتح طريق محمد القاسم بعد اغلاقه صباح اليوم، ولاتوجد اي قطوعات بالوقت الحاضر"، منوها الى أن "جسر الطابقين مفتوح ولايوجد اي غلق فيه، فيما تشهد منطقة الجادرية كثافة مرورية بسيطة باتجاه جامعة بغداد نتيجة قطع جزئي بسبب وجود تظاهرة لعقود الحشد الحشد الشعبي".