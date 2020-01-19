اعادة فتح طريق محمد القاسم وسط بغداد والتوافد مستمر لساحات التظاهر

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بالموقف الأمني للعاصة بغداد في ظل تجدد التظاهرات، مشيرا الى أن التوافد مستمر لساحات التظاهر، فيما اكد اعادة فتح طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "اعادة فتح طريق محمد القاسم بعد اغلاقه صباح اليوم، ولاتوجد اي قطوعات بالوقت الحاضر"، منوها الى أن "جسر الطابقين مفتوح ولايوجد اي غلق فيه، فيما تشهد منطقة الجادرية كثافة مرورية بسيطة باتجاه جامعة بغداد نتيجة قطع جزئي بسبب وجود تظاهرة لعقود الحشد الحشد الشعبي".
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