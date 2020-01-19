البرلمان يحدد الاربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة له

حدد مجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لعقد جلسة اعتيادية له.
وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إنه "بعد انهاء الجلسة التداولية حدد مجلس النواب، يوم الاربعاء المقبل، موعداً لانعقاد جلسته".
وأضاف المصدر، أن "الجلسة ستكون الساعة الواحدة بعد الظهر".
وقررت رئاسة مجلس النواب، تحويل جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم الاحد، الى تداولية لعدم اكتمال النصاب.
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