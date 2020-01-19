البرلمان يحدد الاربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة له

وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إنه "بعد انهاء الجلسة التداولية حدد مجلس النواب، يوم الاربعاء المقبل، موعداً لانعقاد جلسته".

وأضاف المصدر، أن "الجلسة ستكون الساعة الواحدة بعد الظهر".