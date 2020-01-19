الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من التنقيب في شرق المتوسط

وقال متحدث باسم جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان، : "على كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين".

وأضاف بوريل، أن "نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس".



وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة".

ويتم وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الإثنين في بروكسل.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يشارك في مؤتمر برلين "إنذارات" الاتحاد الأوروبي.

وذكر بأن تركيا تستقبل أربعة ملايين لاجئ معظمهم من السوريين وأنها قادرة على فتح أبواب أوروبا أمامهم.



وتنوي تركيا التنقيب قبالة قبرص بالاستناد إلى اتفاق مبرم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج حول مناطق النفوذ.

ودفع الاتفاق باليونان إلى ترسيخ علاقاتها مع قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر الذي استقبلته أثينا الجمعة، فيما اتهمت تركيا اليونان بتخريب الجهود لإرساء السلام في ليبيا.