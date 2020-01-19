تنشر الخليج 365، اليوم الأحد، مجموعة من الصور لمتظاهرين في محافظة كربلاء وهم يحتجون أمام مكتب مجلس النواب وفرع هيئة الضرائب في المحافظة. وأقدم آخرون على غلق البوابات الخاصة بهذين المقرين، بعضهم استخدم "اللحام" لغلقها. وفي ادناه مجموعة من الصور:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. متظاهرون يغلقون مكتب البرلمان في كربلاء بـ'اللحام' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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