انت الان تتابع جونسون: بريطانيا بأكملها تتمنى أفضل الأمنيات لهاري وميجان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد إنه يعتقد أن البلاد بأكملها ترغب في تمني كل الخير للأمير هاري وزوجته ميجان بعد أن قررا التخلي عن مهامهما الرسمية في الأسرة المالكة.

وأضاف جونسون لسكاي نيوز في برلين التي يحضر فيها قمة بشأن ليبيا "أعتقد أن البلاد بأسرها تتمني أفضل الأمنيات لهما في مستقبلهما".

وتابع قائلا "كما قلت من قبل... كنت واثقا من أن العائلة المالكة التي بقيت لفترة طويلة جدا ستتوصل لسبيل للمضي قدما".