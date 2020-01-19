انت الان تتابع زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جنوب شينجيانغ في الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن زلزالا بقوة 5.7 درجة وقع في جنوب شينجيانغ اليوم الأحد. وقع الزلازل على بعد نحو 100 كيلومتر شرقي كاشي في الصين وكان على عمق نحو عشرة كيلومترات.

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