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وزير خارجية أمريكا يدعو إلى اتفاقية هدنة في ليبيا وآلية فعالة للمراقبة

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد بعقد اتفاقية هدنة في ليبيا وبآلية فعالة لمراقبة الوضع هناك.

ويأتي تصريح الوزير الأمريكي قبل وقت قصير من انطلاق مؤتمر ليبيا في ديوان المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين اليوم الأحد.

وغرد بومبيو على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه اتفق على هذه المطالب مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في محادثاتهما التمهيدية قبيل المؤتمر.

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وأعرب وزير الخارجية الأمريكية عن تأييده للعودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولوقف جميع التدخلات الأجنبية في ليبيا.

وتلتقي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في مؤتمر اليوم مع أطراف الصراع الليبي بحضور ممثلين عن أكثر من عشر دول وسط إجراءات أمنية مشددة، ويهدف المؤتمر إلى تثبيت الهدنة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا والاتفاق على تنفيذ حظر لتصدير الأسلحة إلى ليبيا.

 

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