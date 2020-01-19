استطلاع للرأي: شعبية رئيس بلدية إسطنبول تتصاعد سريعا.. والفارق مع أردوغان 2%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

السعودية نيوز

أظهر استطلاع للرأي العام في تركيا، أن رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أغولو، يحقق تقدما سريعا في الشعبية السياسية، بحيث أضحى ينافس الرئيس رجب طيب أردوغان بفارق يقل عن 2%.



جاء ذلك، في البيانات التي نشرها المركز التركي المعروف (متروبول) لقياس الرأي العام، يوم الأحد، والتي يستطلع فيها دوريا مدى شعبية الشخصيات العامة السياسية ”وحظوظهم لو أن الانتخابات تجري اليوم“.

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وقد حصل أردوغان في استطلاع الشعبية الذي أجري خلال ديسمبر الماضي، على 50.2% من المستطلعة آراؤهم، فيما حصل إمام أغولو على 48.6%، يليه رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش بنسبة 38.8%.

وتتمثل المفاجأة السياسية في هذه النتائج من كون إمام أغولو مُستجدّ، إلى حد ما، في العمل السياسي، وقد حقق شعبية سريعة الصعود من موقعه في معارضة أردوغان وهي التي أوصلته وحزبه ”حزب الشعب الجمهوري“ المعارض إلى الفوز بالانتخابات المحلية الأخيرة رئيسا لبلدية إسطنبول، معقل حزب أردوغان، وبداياته في التدرج بالسلطة.

وأظهر استطلاع الرأي تآكلا كبيرا في استئثار أردوغان بالشعبية، وحضورا مؤثرا للشخصيات الحزبية الثلاث التي انشقت عن الحزب الحاكم في أعقاب فشله بالانتخابات الأخيرة، وهم المساعدون السابقون لأردوغان: عبد الله غول الذي حصل على 24.5%، وأحمد داود أوغلو الذي حصل على 21.5%، وعلي بابجان الذي أحرز 19.1%.

وفيما يبدو أنه ردّة فعل غاضبة على نتائج هذا الاستطلاع، قال الرئيس أردوغان، صباح الأحد، خلال حفل تدشين خط قطار يربط مطار إسطنبول بالمدينة، إن ”إسطنبول أكثر أهمية بالنسبة لتركيا من أن تُترك بايدي إدارتها البلدية“.