صافح الرئيس الجزائري بحرارة.. السيسي يتجاهل أردوغان في ’’مؤتمر برلين‘‘

كتب: ضياء السقا

انطلقت أعمال "مؤتمر برلين" في العاصمة الألمانية، الأحد، بشأن الأزمة في ليبيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب "صدى البلد"، تجاهل السيسى، نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال التقاط صورة تذكارية جماعية قبيل انطلاق المؤتمر، حيث توجه الرئيس المصري للوقوف إلى جانب نظيره الجزائري وصافحه بحرارة وتحدث معه، دون الالتفات لأردوغان.

وكان الرئيس السيسي، قد وصل مساء، السبت، إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات القمة.

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ويشارك في مؤتمر برلين، كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، إضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وقائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر.

كما تشارك في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.