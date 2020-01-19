ركّز عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار على "أنّنا كلّنا نشهد أنّ القوى الأمنيّة و العسكريّة حمت التحركات الشعبيّة السلميّة إلى حدّ كبير منذ اليوم الأول للثورة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "عنصر الأمن هو مواطن لبناني يتشارك مع المتظاهر هذا البلد بجماله ومشاكله. لا تدعو أحدًا يضعكم بمواجهة مَن حماكم ويحمي سلميّة تظاهراتكم، الّتي من الأفضل أن توجّه نحو من يعطّل تشكيل الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: من الأفضل أن توجه التظاهرات نحو من يعطّل تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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