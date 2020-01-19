الحجار: من الأفضل أن توجه التظاهرات نحو من يعطّل تشكيل الحكومة

ركّز عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ على "أنّنا كلّنا نشهد أنّ القوى الأمنيّة و العسكريّة حمت التحركات الشعبيّة السلميّة إلى حدّ كبير منذ اليوم الأول للثورة".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "عنصر الأمن هو مواطن لبناني يتشارك مع المتظاهر هذا البلد بجماله ومشاكله. لا تدعو أحدًا يضعكم بمواجهة مَن حماكم ويحمي سلميّة تظاهراتكم، الّتي من الأفضل أن توجّه نحو من يعطّل ​تشكيل الحكومة​".