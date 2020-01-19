أبي اللمع: الناس أسقطت الحكومة قبل أن تولد

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​ادي أبي اللمع​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الناس أسقطت ​الحكومة​ قبل أن تولد".

ولفت إلى أن "المعنيين غائبون عن الواقع والسمع، ويخططون لاقتسام جبنة السلطة"، مضيفاً: "عيب والله عيب".