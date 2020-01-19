أبي اللمع: الناس أسقطت الحكومة قبل أن تولد

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ادي أبي اللمع، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الناس أسقطت الحكومة قبل أن تولد".
ولفت إلى أن "المعنيين غائبون عن الواقع والسمع، ويخططون لاقتسام جبنة السلطة"، مضيفاً: "عيب والله عيب".
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