شربل: الجوع وقع والعجيب الغريب أن لا حكومة تصريف الأعمال اجتمعت

اعتبر الوزير السابق ​مروان شربل​، في حديث تلفزيوني، أن الخشية الكبرى تكمن في وضع القوى الأمنية في وجه الشعب، لافتاً إلى أننا "لم ندخل بعد في العصيان المدني وإغلاق مرافق عامة".

وأشار شربل إلى أن "عناصر ​مكافحة الشغب​ مُدرَّبون بشكل صحيح"، لافتاً إلى أنه "حصلت تهديدات إبان حادثة بر الياس التي كادت توقع فتنة سنية - شيعية كبيرة"، لافتاً إلى أن "الجوع وقع في لبنان والعجيب الغريب أنّ لا حكومة ​تصريف الأعمال​ اجتمعت في ظلّ هذا الوضع ولا ​المجلس الأعلى للدفاع​ اجتمع ونحن نخسر البلد اليوم".

ودعا شربل إلى تشكيل حكومة مصغّرة ثم الدعوة إلى إنتخابات نيابيّة مبكرة، مشيراً إلى أنه "منذ العام 1992 يعجز رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف عن تأليف الحكومات بل الأحزاب هي التي تتولّى التأليف".