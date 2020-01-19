نقولا ردا على المشنوق: "يللي استحوا ماتوا"

نشر النائب السابق ​نبيل نقولا​، على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، صورة كُتب عليها "اللي استحوا ماتوا". وعلّق عليها لافتًا إلى أنّ "الوزير السابق النائب ​نهاد المشنوق​ أتحفنا بنظريّة ​السلطة​ الفاسدة. "يللي استحوا ماتوا"، هذا يذكّرني بالمثل المأثور عن الشرف. أمّا عندما يتحدّث عن الدم فهو من يعمل للوصول إلى الدم".

وتوجّه إلى المشنوق بالقول: "مش موفّق يا أستاذ نهاد"، لست ذا ثقة حتّى من أقرب المقرّبين إليك". وأرفق التعليق بوسم "فاقد الذاكرة والمصداقيّة".