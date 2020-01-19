نقولا ردا على المشنوق: "يللي استحوا ماتوا"

نشر النائب السابق نبيل نقولا، على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة كُتب عليها "اللي استحوا ماتوا". وعلّق عليها لافتًا إلى أنّ "الوزير السابق النائب نهاد المشنوق أتحفنا بنظريّة السلطة الفاسدة. "يللي استحوا ماتوا"، هذا يذكّرني بالمثل المأثور عن الشرف. أمّا عندما يتحدّث عن الدم فهو من يعمل للوصول إلى الدم".
وتوجّه إلى المشنوق بالقول: "مش موفّق يا أستاذ نهاد"، لست ذا ثقة حتّى من أقرب المقرّبين إليك". وأرفق التعليق بوسم "فاقد الذاكرة والمصداقيّة".
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