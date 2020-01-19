شدّد المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، ردًّا على الأخبار المتداولة عن أنّ توقّف خدمة "واتساب" كان محصورًا في لبنان، على أنّ "الأخبار عارية من الصحة جملةً وتفصيلًا. إنّ العطل ناتج عن مشكلة تقنيّة لدى "واتساب".
وارفق التعليق بصورة عن الخبر المتداول، الّذي يفيد بأنّ "شركة "واتساب" اصدرت أنّ العطل الّذي يعاني منه لبنان فقط محصور ضمن الدولة اللبنانية، بسبب توقيفهم لخدمة إرسال الصور أو المقاطع الصوتيّة، حتّى إرسال الموقع. لذلك، يهمّ شركة "واتساب" أن تأكّد أنّ هذا التصرّف هو غير قانوني لإدارة شركتي "واتساب" و"فيسبوك"، وأنّها ستنظر إلى كيفيّة حلّ الأمر بااتوصل مع المعنيّين في وزارة الاتصالات اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر كريدية: العطل في خدمة "واتساب" ناتج عن مشكلة تقنية لدى الشركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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