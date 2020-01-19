أكدت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف أنه "في وقت ينهار فيه البلد وبدأت الثورة تؤسس للجمهورية الثالثة، نرى أن بعض المجموعات الطائفية لا تزال تطالب بحصتها في الحكومة، كما يطالب بعض الجماعات السياسية بالثلث المعطل".
وفي تصريح لها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، سألت سكاف "أين يعيش هؤلاء وعلى أي كوكب؟ ومتى سيفهمون أن الشباب انتفض بوجههم كلهم ولن يقبل بأي شكل من الأشكال ان تحكموهم من جديد؟".
كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: في وقت ينهار فيه البلد نرى أن بعض المجموعات الطائفية لا تزال تطالب بحصتها في الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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