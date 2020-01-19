سكاف: في وقت ينهار فيه البلد نرى أن بعض المجموعات الطائفية لا تزال تطالب بحصتها في الحكومة

أكدت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ أنه ‏"في وقت ينهار فيه البلد وبدأت ​الثورة​ تؤسس للجمهورية الثالثة، نرى أن بعض المجموعات الطائفية لا تزال تطالب بحصتها في ​الحكومة​، كما يطالب بعض الجماعات السياسية بالثلث المعطل".

وفي تصريح لها على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، سألت سكاف "أين يعيش هؤلاء وعلى أي كوكب؟ ومتى سيفهمون أن ​الشباب​ انتفض بوجههم كلهم ولن يقبل بأي شكل من الأشكال ان تحكموهم من جديد؟".