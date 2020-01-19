فوز لائحة علي الشريف في انتخابات جمعية تجار صيدا

فازت لائحة علي الشريف المكتملة في انتخابات مجلس ادارة جديد لجمعية تجار صيدا وضواحيها، والتي جرت اليوم في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، وتضم كلا من: قاسم خليفة، محمد القطب، حسن ناصر، محمود حجازي، طارق مكاوي، محمد جمعة، محمد درزي، حسن فضل صالح، فادي الكيلاني، حسن غدار، وائل قصب، مصطفى الابريق، هادي قواس ونزيه الناتوت.
وكانت العملية الانتخابية قد انتهت عند الواحدة ظهرا، وانطلقت عملية فرز الأصوات حيث اقترع 211 من اصل 303 تجار من المنتسبين الى الجمعية وممن قاموا بتسديد اشتراكاتهم.
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