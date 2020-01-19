مخزومي: أحزاب السلطة تتحمل مسؤولية أحداث الأمس التي أدمت بيروت

اعتبر رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن جميع أحزاب ​السلطة​ تتحمل "مسؤولية احداث الامس التي ادمت بيروت الأبية وارهبت أهلها". ورأى مخزوميأن "إستخدام العنف والرد بقوة مفرطة فتح جرحاً في خاصرة العاصمة وحوٌلها الى مدينة مستباحة تحت أعين هذه الاحزاب"، مضيفاً: "لا تبحثوا عن سبل لقمع الثوار بل عن حلول تهدئ الشارع المشتعل منذ 90 يوماً".

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