شدّد رئيس "الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية" النائب السابق ​إسماعيل سكرية​ على أنّ "من المعيب والمؤلم مشهد ملاحقة عنصر ​قوى الأمن الداخلي​ الجريح، والاعتداء عليه بالضرب أمام مدخل طوارئ ​مستشفى الجامعة الأميركية​". ورأى في تصريح، أنّ "مَن قام بهذا العمل المشين لا علاقة له بمفاهيم الثوار وأخلاقيّاتهم، ولا بإنسانيّة المشاعر"، مركّزًا على أنّ "الإعتداء على أي جريح وانتهاك حرمة المستشفيات هو تعبير همجي، لا علاقة له بالرجولة وأدبيّاتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر سكرية: من اعتدى على قوى الأمن لا علاقة له بمفاهيم الثوار وأخلاقياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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