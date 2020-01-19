عدنان طرابلسي: من المؤلم استمرار المراوحة السياسية وإضاعة الفرص

أشار النائب ​عدنان طرابلسي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "‏لقد كان مؤلما ما حصل أمس في ​وسط بيروت​ من مواجهات بين المحتجين و​القوى الأمنية​".

ورأى أنه "من المؤلم أيضا استمرار المراوحة السياسية وإضاعة الفرص"، مشدداً على أن "الوطن في خطر. إلى متى؟ ومتى نخرج من هذه المحنة والمأزق الكبير؟".