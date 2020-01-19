عدنان طرابلسي: من المؤلم استمرار المراوحة السياسية وإضاعة الفرص

أشار النائب عدنان طرابلسي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "لقد كان مؤلما ما حصل أمس في وسط بيروت من مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية".
ورأى أنه "من المؤلم أيضا استمرار المراوحة السياسية وإضاعة الفرص"، مشدداً على أن "الوطن في خطر. إلى متى؟ ومتى نخرج من هذه المحنة والمأزق الكبير؟".
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