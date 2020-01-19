أفادت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بأن رئيس "تيار المرده" النائب السابق ​سليمان فرنجية​ سيعقد مؤتمرا صحافيا يوم الثلاثاء، لأنه لم يتراجع عن موقفه بعدم المشاركة في ​الحكومة​ إذا لم يحصل على مطلبه بوزيرين.

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: مؤتمر صحافي لفرنجية الثلاثاء ومتمسك بموقفه من الحكومة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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