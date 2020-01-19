أنطوان طنوس نفى عبر "النشرة" علاقة السلطة اللبنانية بتوقف "واتساب"

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نفى الأستاذ الجامعي والخبير والمحلّل التكنولوجي أنطوان طنوس، في حديث إلى "الخليج 365"، الشائعات الّتي تحدّثت عن علاقة السلطات اللبنانية والحراك الشعبي بتوقّف خدمة "واتساب" في لبنان.
وأكّد أنّ "المشكلة عالميّة تتعلّق بالـ"سيرفير" الخاص بشركة "فيسبوك" الّتي تملك تطبيق "واتساب"، موضحًا أنّ "الشركة لم تُعلن حتّى الآن نوعيّة الخلل الّذي حصل، سواء كان تحديثًا للخدمات أم خللًا أمنيًّا الّذي وقع في بلدان عدّة، لكن الأساس حصل في الدانمارك وإسبانيا والإمارات ولبنان والهند، بالإضافة إلى دول أُخرى".
ولفت طنوس إلى أنّ "الخدمة عادت إلى طبيعتها"، مبيّنًا أنّ "المشكلة كانت تتعلّق بالـ"ميديا فايلز" الّتي تشمل الرسائل الصوتيّة والصور والفيديوهات"، مرجّحًا أن "تكون "واتساب" تقوم بتحديث البرنامج مع "فيسبوك" و"ماسنجير". وأشار إلى أنّه "لم يحصل أي خلل على مستوى "ماسنجير" و"إنستاغرام"، سائلاً: "هل كان هناك تحديث؟"، ناصحًا المواطنين بـ"القييام بإعادة تحديث لتطبيق "واتساب" على هواتفهم، ومتابعة تصريحات شركة "فيسبوك" حول أسباب الخلل".
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