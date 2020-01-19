شدّد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، على أنّ "بيروت من الحمرا إلى مار الياس إلى وسط المدينة لا تستأهل هذه المعاملة الّتي فيها شبه تدمير لها".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "وحده الحوار بين القوى السياسيّة يجب أن يسود أيّا كان الخلاف. نعم للتظاهر السلمي كما كان أيام الحراك الأولى، ولا للعنف من أي جهة"، داعيًا إلى التذكّر أنّ "رجل الأمن من الشعب ويعاني مثله".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: بيروت لا تستأهل المعاملة التي فيها شبه تدمير لها ولا للعنف من أي جهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.