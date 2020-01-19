جنبلاط: بيروت لا تستأهل المعاملة التي فيها شبه تدمير لها ولا للعنف من أي جهة

شدّد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، على أنّ "​بيروت​ من ​الحمرا​ إلى ​مار الياس​ إلى وسط المدينة لا تستأهل هذه المعاملة الّتي فيها شبه تدمير لها".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "وحده الحوار بين القوى السياسيّة يجب أن يسود أيّا كان الخلاف. نعم للتظاهر السلمي كما كان أيام الحراك الأولى، ولا للعنف من أي جهة"، داعيًا إلى التذكّر أنّ "رجل الأمن من الشعب ويعاني مثله".