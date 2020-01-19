LBC: الثنائي الشيعي يسعى لاقناع دياب بتوسيع الحكومة لحل عقدة تمثيل المردة والقومي

أفادت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بأن "​الثنائي الشيعي​ يسعى لاقناع رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ بتوسيع الحكومة الى 20 وزيرا لحل عقدة تمثيل "​تيار المردة​" و"​الحزب السوري القومي الإجتماعي​"، لافتة إلى أن "الثنائي يحرص ان يكون الجميع ممثلا في الحكومة، وان تكون جامعة وخصوصًا الحلفاء منهم".

وأوضحت القناة أن "المساعي التي يبذلها الثنائي الشيعي والقوى الاخرى تشهد زخما جديدا سواء في ما يتعلق بحجم الحكومة وعدد الوزراء أو الحقائب"، مشيرة إلى أن "ما من ثلث معطل في حكومة دياب ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا يسعى للحصول على هذا الثلث، انما يطلب ان يتم التعاطي مع التمثيل المسيحي كما تم التعاطي مع الثنائي الشيعي".