أفادت قناة "الميادين" بأن لا إعلان للحكومة اللبنانية اليوم، مشيرة إلى أن مشاركة "​تيار المردة​" أمر حتمي. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ يلتقي، في هذه الأثناء، رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ في القصر الجمهوري في بعبدا.

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كانت هذه تفاصيل خبر الميادين: لا إعلان للحكومة اليوم ومشاركة تيار المردة فيها أمر حتمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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