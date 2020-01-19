الجديد: الحكومة قد تعلن اليوم بعد لقاء دياب بعون والمردة خارج التوزير

أفادت قناة "الجديد" بأن الحكومة قد تعلن اليوم بعد لقاء رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ برئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، مشيرة إلى أن تيار "المردة" خارج التوزير.

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