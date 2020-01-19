بدء القمة الدولية حول ليبيا في برلين

بدأت في ​برلين​ أعمال القمة الدولية حول ​ليبيا​، الّتي تجري برعاية ​الأمم المتحدة​ ومشاركة زعماء 11 دولة معنيّة بالنزاع الليبي بينها ​روسيا​ و​تركيا​ إضافة إلى منظمات دوليّة عدّة. وتهدف القمة إلى تعزيز وقف ​إطلاق النار​ في هذا البلد، والتمهيد لإطلاق عملية سلام فيه.

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