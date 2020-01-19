الخارجية التركية طالب الاتحاد الأوروبي بإنهاء سياساته المنحازة

طالب المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية التركية​ حامي أقصوي، ​الاتحاد الأوروبي​ بـ"وضع حدّ لسياسته البعيدة عن الواقع والمنحازة والكيل بمكيالَين".

ولفت ردًّا على الإنتقادات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حول أنشطة سفينة ​التنقيب​ التركية "ياووز" شرقي المتوسط، إلى أنّ "سفينة التنقيب التركية "ياووز"، انتلقت الجمعة إلى منطقة الترخيص "G" بجنوب جزيرة قبرص، للاستعداد لتنفيذ ثالث أنشطة تنقيبها عن ​النفط والغاز​، في إطار الرخصة الّتي منحتها حكومة جمهورية شمال ​قبرص التركية​، لمؤسسة البترول التركية عام 2011".

وأوضح أقصوي أنّ "القبارصة الأتراك بصفتهم المالك المشترك لجزيرة قبرص، يتمتّعون بتلك الحقوق الّتي يتمتّع بها القبارصة الروم في منطقة الترخيص "G"، مبيّنًا أنّ "في حال عثور سفينة التنقيب "ياووز" على النفط والغاز الطبيعي في هذه المنطقة، فإنّ القبارصة الأتراك والروم سيتقاسمان إيراداتها". وشدّد على أنّ "الاتحاد الأوروبي ظلّ صامتًا لاغتصاب حقوق ​تركيا​ والقبارصة الأتراك في شرق ​البحر المتوسط​ منذ 2003، ولم يذكر في جميع بياناته ذات الصلة، القبارصة الأتراك، وتجاهل الوجود القبرصي التركي وحقوقه".