باكنغهام يحسم.. هاري وميغان بلا "صاحبي السمو"









اسماء السيد - نصر المجالي: كانت الصورة التي نشرت بعد أيام من بدء العام الجديد، لملكة بريطانيا وورثة العرش المباشرين تشارلز ووليام وجورج بمثابة تأكيد قوة العائلة الملكية وقدرتها على التماسك والاستمرار، وهي كانت رسالة مسبقة في انتظار أية هزّة محتملة محورها الأمير هاري وزوجته ميغان.

وكانت صورة هاري وميغان ازيلت من مكتب الملكة خلال القائها رسالة عيد الميلاد السنوية المعتادة، حيث لوحظ وجود صور والد الملكة، الملك جورج السادس وزوجها دوق إدنبرة والأمير تشارلز ولي العهد وزوجته كاميلا والأمير وليام وعائلته.

ونشر الصور المذكورة، كان مقدمة من القصر على ما يبدو لتهيئة الشعب البريطاني لأخبار "مثيرة ومزعجة" على الطريق تضاف إلى الأزمات التي تواجهها المملكة المتحدة وخصوصا لجهة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت BREXIT) حتى جاءت الهزة الجديدة التي أحدثها قرار الأمير هاري وميغان بالتراجع عن دورهما الملكي المتقدم، وهو ما صار يطلق عليه الآن (ميغسيتMEGXIT).

كواليس القصر

ومنذ قرار هاري وميغان، ظلت الكواليس الملكية منشغلة بتحديد القرارات الخاصة في شأن مستقبلهما، حتى حسم قصر باكنغهام الأمر مساء السبت حيث حدد التغييرات التي طرأت على دوري الأمير هاري وزوجته، ميغان ماركل، بعدما أعلنا رغبتهما في التخلي عن مهامهما الرسمية، حيث سيتوقف الزوجان عن استعمال الألقاب الملكية، ولن يتلقيا أي حصة من المال العام.

وأعلن القصر الملكي أنه وفقا لاتفاق مسبق، فإن الأمير وزوجته لن يستطيعا استخدام لقبي صاحب وصاحبة السمو، كما أنهما لن يقوما بأي دور كجزء من الأسرة الملكية. ولن يمنح الأميران أية مزايا مالية مقابل المهام الملكية. وستقتصر ألقاب الزوجين على "دوق ودوقة ساسكس" فقط.

وينص الاتفاق، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ربيع هذا العام، على قيام هاري وميغان بإعادة مبلغ 2.4 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب البريطانية تم صرفها على تجديد منزلهما بالقرب من قلعة ويندسور.

وسيتخلى هاري أيضا عن مناصبه العسكرية، كما سيعيد المبلغ الذي دُفع من المال العام لتهيئة مقر إقامته.

حظوة ملكية

وقالت الملكة إليزابيث الثانية في بيان إن حفيدها وزوجته سيحظيان دائما بحبها باعتبارهما من أفراد العائلة. ومن جهتهما، قال الزوجان إنهما سيواصلان الدفاع عن قيم الملكة، ولكنهما يسعيان إلى الاستقلالية المالية.

صورة لبيان الملكة

وأردفت الملكة: "أدرك حجم التحديات التي واجهاها كنتيجة للتدقيق الشديد خلال العامين الماضيين وأؤيد رغبتهما في حياة أكثر استقلالية".

وواصلت: "أود أن أشكرهما على كل عملهما المتفاني في جميع أنحاء هذا البلد سواء في الكومنولث وغيره، وأنا فخورة بشكل خاص بكيفية أن ميغان أصبحت بسرعة واحدة من أفراد العائلة".

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واختتمت الملكة إليزابيث بيانها قائلة: "وتأمل عائلتي بأكملها أن يسمح اتفاق اليوم لهم بالبدء في بناء حياة جديدة سعيدة وسلمية".

شكر هاري وميغان

وعلى صلة، تضمن بيان قصر باكنغهام، يوم السبت، شكرا من "دوق ودوقة ساسكس" للملكة إليزابيث والعائلة الملكية على الدعم الذي تلقياه، بعد قرار بدء حياة جديدة.

وأشار إلى أن "الأمير هاري وميغان يعلمان أنه وتماشيا مع الاتفاقية، عليهما أن يتخليا عن مهامهما العسكرية، ولفت البيان إلى أن الثنائي لن يتلقى تمويلا شعبيا نظير مهامه الملكية".

وتابع البيان "سيحافظ الأمير هاري وزوجته على دور الرعاية والجمعيات الخاصة بهما، لكنهما لن يمثلا الملكة في المستقبل بشكل رسمي، وقد تعهدا بألا يقوما بتصرفات لا "تتوافق مع قيم الملكة.

صورة لبيان قصر باكنغهام

كما جاء في بيان قصر باكنغهام أن الزوجين لن يحملا لقب "صاحب السمو الملكي"، وذلك كون هاري وميغان ماركل لم يعودا فردين عاملين في العائلة المالكة البريطانية.

وفيما لم يتطرق بيان القصر إلى مصير الإجراءات الأمنية التي تخص الزوجين، فقد أشار إلى أن هناك عمليات مستقلة لتقدير الحاجة لاتخاذ إجراءات أمنية بتمويل عام، لافتا إلى أن كل ما ذكر سيدخل حيز التنفيذ في ربيع العام الجاري.

تحديثات

وقال البيان: "سيكون هاري وميغان دائماً محبوبين للغاية من أفراد العائلة الملكية، وندرك التحديثات التي واجهاها، ونؤيد رغبتهما في عيش حياتهما أكثر استقلالية، نوّد أن نشكرهما على كل عملهما المتفاني في جميع أنحاء انكلترا، ونحن فخورون بانضمام ميغان للعائلة الملكية مؤخراً بشكل سريع".

وكان دوق ودوقة ساسكس أعلنا الأسبوع الماضي عن رغبتهما في التخلي عن دورهما كعضوين بالأسرة الملكية والاستقلال ماديا وإدارة نشاط خيري، ويأتي ذلك بعد حديثهما سابقا عن عدم سعادتهما بتغطية وسائل الإعلام لتفاصيل حياتهما.

وقالت متحدثة باسم القصر "على الرغم من أنهما لن يمثلا الملكة بشكل رسمي، أوضحا أنهما سيحترمان قيم جلالتها في كل ما يفعلانه".

وقال مصدر ملكي إنه على الرغم من أنهما سيتوقفان عن تلقي أموال عامة فسيواصل والد هاري الأمير تشارلز ولي العهد تقديم دعم مالي خاص لهما.