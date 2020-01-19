الأمير هاري وزوجته يتخليان عن الألقاب والمهام الملكية

حدد قصر باكنغهام الملكي في بريطانيا التغييرات التي طرأت على دوري الأمير هاري وزوجته، ميغان ماركل، بعدما أعلنا رغبتهما في التخلي عن مهامهما الرسمية.
وسيتوقف الزوجان عن استعمال الألقاب الملكية، ولن يتلقيا أي حصة من المال العام.
وسيتخلى هاري أيضا عن مناصبه العسكرية، كما سيعيد المبلغ الذي دُفع من المال العام لتهيئة مقر إقامته، ويبلغ 2.4 مليون جنيه إسترليني.
ومن المقرر أن يقضي الزوجان أغلب وقتهما في كندا.
وقالت الملكة إليزابيث الثانية إن حفيدها وزوجته سيحظيان دائما بحبها باعتبارهما من أفراد العائلة.
ومن جهتهما، قال الزوجان إنهما سيواصلان الدفاع عن قيم الملكة، ولكنهما يسعيان إلى الاستقلالية المالية.
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