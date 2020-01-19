شكرا لقرائتكم خبر عن باحث شئون تركية: حملة ماعت هدفها حقوق الإنسان فى تركيا وفضح نظام أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مختار، الباحث فى الشئون التركية بمؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان، أن حملة "ماعت" للسلام وحقوق الإنسان هدفها حماية حقوق الإنسان فى تركيا من انتهاكات أردوغان وتأتى تحت عنوان "15*15*15" وتم اختيار الفترة الأولى وهى 15 فيديو لعام 2016، والتى تعد أكبر فترة حدث بها انتهاكا لحقوق الإنسان فى تركيا، حيث تم فصل 150 ألف موظف واعتقال وتعذيب الآلاف من المواطنين، مؤكدًا أن الحملة ستستمر لمدة 15 يومًا.

وأكد محمد مختار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحملة ستعرض 15 فيديو يكشف انتهاك لحقوق الإنسان فى تركيا وتنتهى المرحلة الاولى فى يوم 29 يناير 2020، ومن أبرز الانتهاكات فى الحملة هى حالات التعذيب حيث نه تم 830 حالة خلال عام 2019 ووفاة 103 حالات.

وأطلقت مؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان، حملة 15 × 15 × 15 من أجل حماية حقوق الانسان فى تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الانسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة فى 28 يناير 2020، وتضمن الحملة التى تستمر لمدة 15 يومًا رصدًا لـ 15 انتهاكًا بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016.