شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب عشوائية القرارات داخل الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس النواب، ووزيرة الصحة، بشأن استمرار سوء التنظيم الإدارى بالوزارة، وما تم التقدم به من طلب إحاطة بشأن هذا الأمر فى شهر يوليو العام الماضى، عن سوء التنظيم وتم حينها استدعاء عدد من الأطباء بشكل عشوائى عبر "الواتس آب" يوم 28 من شهر يونيو الماضى، تخطرهم بضرورة تواجدهم بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد يوم السبت الموافق 19 من نفس الشهر.

وأوضح فؤاد، أن الأوضاع داخل قطاع الصحة تعانى من سوء التنظيم الإدارى، حيث تكررت الواقعة أكثر من مرة على الرغم من الإشارة إليها فى أكثر من طلب إحاطة، وبدلا من أن تأخذ الوزارة فى الاعتبار لتفاديها هذا السوء فى التنظيم فى المستقبل، تمادت الوزارة فى الإهمال الإدارى، ما نتج عنه الحادث الأخير الذى راح ضحيته طبيبتان وإصابة 11 أخرين.

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وأضاف فؤاد، أن مديرى الإدارات الصحية ألزموا طبيبات التكلف ضرورة حضور التدريب بالقاهرة ضمن حملة سرطان الثدى قبل يوم واحد فقط مع إنذار من يتخلف عن الحضور من بينهن بانتدابهن خارج الإدارة الصحية التابعة لها ورفض قبول أى اعتذارات.

وتابع: "إن المحادثات التى تم تداولها عبر بعض المواقع الإخبارية بين عدد من الطبيبات كشف أنهن فوجئن بقرار السفر قبل يوم واحد وأنهن هُددن بنقلهن من عملهن والتحقيق معهن حال تغيبهن تحت أى ظرف، حيث أن مسئول بمديرية الصحة بالمنيا ذكر أن المتوفيات والمصابات حاولن إقناع المسئولين بالمديرية بتأجيل السفر لحين الحجز بالقطار ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل".

وأكد فؤاد، أنه وفقا لما سبق ذكر هناك حالة من استمرار الفشل فى التنظيم الإدارى بوزارة الصحة، الأمر الذى يدعو للتساؤل عن موعد انتهاء هذه العشوائية الإدارية داخل الوزارة، رغم أنه تم التنويه عن هذا الأمر من قبل فى عدد من طلبات الإحاطة، متابعا: "يبدوا أن سوء التنظيم الإدارى بوزارة الصحة أسلوب حياة".