إحالة 8 مسئولين في لجان الإعدادية بالدقهلية للتحقيق بعد تسريب امتحان الهندسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قرر علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، اليوم الأحد، تغيير 8 من مسئولي المراقبة في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بنطاق إدارتي شرق وغرب المنصورة، وذلك عقب تداول امتحان مادة الهندسة قبل حوالي ساعة كاملة من بدء اللجنة في الساعة التاسعة صباحًا.

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، قراره بتغيير المراقبين، والإحالة للشئون القانونية للتحقيق، مؤكدًا أن ذلك لصالح العمل، وضمان انتظام سير الامتحانات.

وأعلن "عبد الرؤف"، في تصريح صحفي، أنه أمر بتغيير كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول في 4 لجان هي: "أم المؤمنين الابتدائية بالمنصورة التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، مدارس فخر الدين خالد للغات، الثورة الابتدائية بالمنصورة والسيدة عائشة الإعدادية بنات بالمنصورة" التابعين لإدارة شرق المنصورة التعليمية، وذلك في امتحان الشهادة الإعدادية.

كان أولياء الأمور تداولوا امتحان الهندسة الخاص بالشهادة الإعدادية، الساعة 8 صباح اليوم، قبل ساعة كاملة من بدء الامتحان، وذلك عبر برنامج "واتس آب".