"امتحان بدون ورقة إجابة".. أول رد لمحافظ المنوفية و"وكيل التعليم" يرفض التعليق

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة أداء طلاب مدرسة إعدادية لامتحان مادة العلوم، بدون وجود ورقة إجابة، للتحقيق اليوم الأحد.

وقال المحافظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه يسعى لتطوير المنظومة التعليمية داخل محافظة المنوفية وأن التعليم من أهم أولوياته.

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كان طلاب المدرسة الحديثة الإعدادية، التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، أدوا امتحان مادة العلوم اليوم الأحد، داخل ورقة الأسئلة، وذلك لعدم توفر ورق للإجابة داخل المدرسة.

وأكد والد إحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية، أنه فوجئ بابنته عقب الامتحان، تشكو من طلب المعلمين منهم حل أسئلة الامتحان داخل ورقة الأسئلة لعدم توافر أوراق الإجابة اللازمة.

وفي السياق ذاته، ورفض مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم التعليق على الواقعة، بينما أكد مصدر مسئول في مديرية التعليم بمحافظة المنوفية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الواقعة حدثت بالفعل، وطلب المعلمون من الطلاب حل الامتحان داخل ورقه الأسئلة لعدم توافر أوراق الإجابة اللازمة بالمدرسة.