30 طالبًا للفصل.. كل ما تريد معرفته عن أول مدرسة للتنمية المستدامة بعين حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، توقيع بروتوكول لإنشاء مدرسة "هويتنا" والتي تُعد أول مدرسة رسمية مستدامة (شارع رايل ــ عين حلوان).

وتأتي هذه المدرسة في إطار مبادرة اتحاد بنوك مصر لتطوير العشوائيات "من عشوائية إلى عيشة وهوية"، وتبلغ التكلفة المالية لإنشاء المدرسة 100 مليون جنيه، وتُعد أول مدرسة رسمية مستدامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة وهيئة الأبنية التعليمية واتحاد بنوك مصر.

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المساحة ونصيب الطلاب منها

- تبلغ مساحة الموقع العام للمدرسة نحو 23296 م2.

- تبلغ مساحة الدور الأرضي للمبنى التعليمي 3204 م2.

- تبلغ النسبة البنائية من إجمالي المساحة 13.7%.

- إجمالي عدد الفصول 56 لجميع المراحل بواقع 1680 طالبًا وطالبة.

- كثافة الفصل الواحد 30 طالبًا وطالبة.

- متوسط نصيب الطالب من الموقع 12م2.

- متوسط نصيب الطالب من الفناء 8.70 م2.

- متوسط نصيب الطالب من أرض الطابور 5.30 م2.

- متوسط نصيب الطالب من الفصل 2.13 م2.

- متوسط نصيب الطالب من فراغ الأنشطة 3.2 م2.

عدد الطلاب

يبلغ عدد الطلاب المستهدفين داخل المدرسة نحو 1680 طالبًا وطالبة موزعين على 56 فصلًا دراسيًا على النحو التالي:

- رياض الأطفال بواقع 8 فصول بإجمالي 240 طالبًا وطالبة.

- المرحلة الابتدائية بواقع 24 فصلًا بإجمالي 720 طالبًا وطالبة.

- المرحلة الإعدادية بواقع 12 فصلًا بإجمالي 360 طالبًا وطالبة.

- المرحلة الثانوية بواقع 12 فصلًا بإجمالي 360 طالبًا وطالبة.

أهداف المدرسة

- تفعيل دور التعليم المحوري لاستعادة الهوية المصرية واللحاق بالتنمية المستدامة لإعداد جيل معتد بالثقافة وقادر على التنافسية ومواجهة التطورات المتسارعة.

- توفير تعليم متميز ذات جوة عالية لأطفال مصر إعمالًا لمبدأ اللاتمييز في التعليم.

- تأكيد هيبة وقيمة المعلم بضمان حقوقه الأدبية والمادية.

- خلق قيمة مضافة لجميع الأطراف فهي مؤسسة تعليمية وتربوية تقدر دور المعلم وتراعي البعد الاقتصادي، وتحترم البعد المجتمعي، وتدمج البعد البيئي.

- يتصدر الطالب والطفل المصري أولويات المدرسة فهي تسعى لاستحداث مناهج يتم اعتمادها من الوزارة لتقديم محتوى تعليمي مُلبيًا لمعايير محددة ضامنة لهوية المواطن ومعززة لثقافته.

- تهتم بتدريس محاور التنمية المستدامة التي تُعد من أهم محاور رؤية مصر 2030.