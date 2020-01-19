بالصور- قصة جريمة انتهت بكشف معبد أثري في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

قادت جريمة تنقيب عن الآثار في محافظة سوهاج إلى كشف أثري هام، اليوم الأحد، عبارة عن صالة معبد يعود للعصر البطلمي.

البداية كانت بمعلومات وردت للواء مدحت منتصر، مدير مباحث السياحة والآثار أكدتها التحريات السرية التي أشرف عليها العميد أحمد رفعت، مفتش مباحث السياحة والآثار لمنطقة وسط الصعيد مفادها قيام "محمد. إ" 42 عامًا عامل ويقيم بمدينة المنشأة جنوبي محافظة سوهاج بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار في منزله، وعثوره على قطع أثرية في الحفر.

شكلت مباحث السياحة والأثار في سوهاج، تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حملة بقيادة العقيد أحمد إيهاب مقلد، رئيس مباحث السياحة والآثار بسوهاج لاستهداف منزل المتهم المذكور.

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جرى ضبط المتهم، وبفحص المكان تبين وجود حفرة مستطيلة الشكل أبعاد "متر×60سم" وعمق 7 أمتار، تؤدي إلى سرداب بامتداد حوالي 20 مترًا.

وأسفل الحفر تبين جرى العثور على كشف أثري عبارة عن "صالة معبد مكونة من 6 أعمدة كاملة على قواعد من الحجر الجيري عليها رسومات وزخارف وجدران حوائط عليها رسومات وزخارف.

وفي السياق أفادت لجنة من هيئة الآثار، أن ذلك الاكتشاف عبارة عن معبد يرجع للعصر البطلمي، وله أهمية وقيمة تاريخية كبيرة.

جرى التحفظ على المكان، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 130 إداري المنشأة لسنة 2020، وتولت النيابة العامة التحقيقات.