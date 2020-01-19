بوتين: نعمل كل شيء للحفاظ على حقيقة تاريخ الحرب العالمية الثانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لا يتعين عليها أن تثبت أي شيء لأي أحد، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على تاريخ الحرب الوطنية العظمى.
وأكد بوتين في مقابلة مع قناة"روسيا1"، ردا على سؤال حول محاولة بعض الدول الغربية إعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية" لايتعين علينا أن نثبت أي شيء لأي أحد، ولكن بالتأكيد يتعين علينا القيام بشيء آخر: يتعين علينا فعل كل شيء بلكي لا تنس هذه الحقيقة".
هذا ذكرت السلطات الروسية أكثر من مرة أن بعض الدول الأوروبية تحاول إعادة
قال الرئيس الروسي في منتصف ديسمبر/كانون الأول إنهم، خاصة بولندا، دخلوا في مؤامرة مع ألمانيا الفاشية، وأن لدى روسيا وثائق تحت تصرفها، وكيف تفاوضوا، فيما قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، إنه لا يمكن تجاهل ذلك.
في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، قال بوتين إن الاتحاد الروسي ملزم بضمان الحفاظ على حقيقة الحرب الوطنية العظمى ومقاومة محاولات تزوير تاريخه.
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