اخبار العالم

السعودية وقبرص تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الساحة الدولية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحة الدولية وفقاً لوكالة

أنباء الشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية السعودي - وفقًا لوكالة الأنباء واس اليوم الأحد دعوة المملكة كافة الأطراف إلى

الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات والالتزام بها، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة؛ لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية وقبرص تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الساحة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا