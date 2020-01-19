السعودية وقبرص تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الساحة الدولية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحة الدولية وفقاً لوكالة

أنباء الشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية السعودي - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس اليوم الأحد دعوة المملكة كافة الأطراف إلى

الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات والالتزام بها، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة؛ لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.