أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل ، أن العلاقات البحرينية المصرية استراتيجية راسخة بفضل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل المملكة والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال لقاء رئيسةالنواب البحريني، اليوم الأحد، مع سفير مصر لدى البحرين ياسر محمد الشعبان، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية بنا.
وقالت زينل إن علاقات المملكة مع مصر متميزة ورفيعة المستوي، مشيرة إلى التعاونالثنائي المشترك في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية، والذي يحظى باهتمام كبير من البلدين الشقيقين.. مؤكدة أن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار المملكة ودول المنطقة.
وأشادت بالتعاون البارز والتنسيق المتكامل بين مجلس النواب البحريني ونظيره المصري في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وعلاقات الشراكة الثنائية على مستوى المجلس والأمانة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة مجلس النواب البحريني: علاقاتنا مع مصر استراتيجية راسخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.