رئيسة مجلس النواب البحريني: علاقاتنا مع مصر استراتيجية راسخة

أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل ، أن العلاقات البحرينية المصرية استراتيجية راسخة بفضل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل المملكة والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة

النواب البحريني، اليوم الأحد، مع سفير مصر لدى البحرين ياسر محمد الشعبان، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية بنا.

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وقالت زينل إن علاقات المملكة مع مصر متميزة ورفيعة المستوي، مشيرة إلى التعاون

الثنائي المشترك في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية، والذي يحظى باهتمام كبير من البلدين الشقيقين.. مؤكدة أن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار المملكة ودول المنطقة.

وأشادت بالتعاون البارز والتنسيق المتكامل بين مجلس النواب البحريني ونظيره المصري في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وعلاقات الشراكة الثنائية على مستوى المجلس والأمانة العامة.