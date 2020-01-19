الحريري: توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة

حث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، المسؤولين في بلاده على التوقف عن هدر الوقت والعمل على تهدئة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بيروت، من خلال تشكيل الحكومة في أسرع وقت، وفقاً لـ سبوتنك.

وقال الحريري، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد "هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية.. توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية".

وأضاف الحريري أن "بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة، دوران في

المشكلة وليس حلاً".

وقال الحريري:

خفنا على بيروت البارحة لكنها لملمت كعادتها جراح أبنائها من قوى الأمن والمتظاهرين ومسحت عن وجهها آثار الغضب والشغب ودخان الحرائق. نسأل الله أن يمن على كل المصابين بالشفاء والسلامة، وأن يجنب بلدنا خطر الوقوع في الفتن.

ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، رسالة إلى أهله في طرابلس والشمال، قائلا:

يعز عليّ أن يقال تم استقدام شبان

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باسمكم لأعمال العنف أمس. لكنني أعلم أن كرامة بيروت أمانة رفيق الحريري عندكم وانتم خط الدفاع عن سلامتها وضمير التحركات الشعبية ووجهها الطيب. احذروا رفاق السوء وراقبوا ما يقوله الشامتون بتخريب العاصمة.

ووقعت اشتبكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، يوم أمس السبت، أمام مقر البرلمان، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، استخدمت فيها القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بشكل كبير لتفريق المحتجين.

وتجمع المحتجون، الذين توافدوا من جميع المناطق اللبنانية لتأكيد "وحدة واستمرارية الثورة وللمطالبة بحكومة مستقلين مهمتها الإشراف على إجراء انتخابات نيابية مبكرة"، أمام البرلمان.

ودعت قوى الأمن "المتظاهرين السلميين"، الابتعاد عن أماكن أعمال الشغب التي اندلعت في محيط مجلس النواب.