الانتقال الهادئ للسلطة بسلطنة عُمان.. رسائل للعالم

أبهر الانتقال الهادئ للسلطة بسلطنة عُمان كافة المتابعين والمراقبين في العالم، وجاء ردًا على المخاوف الداخلية والخارجية، لتسجل السلطنة تجربة رائدة في واحدة من أعقد المسائل في شؤون الحكم.

ففي غضون أقل من 24 ساعة كانت كل الأمور الحساسة والكبيرة قد تمت من دون

ضجيج أو تباين لشغر مكان السلطان الراحل، تنفيذًا للمادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، من خلال تنفيذ مراحل الانتقال حسب ما خطط له آنيا وقبل ذلك، والتي نصت إلى تنفيذ خيارين الأول اختيار مجلس العائلة من يرونه مناسبا لقيادة الدولة، أو الذهاب إلى الخيار الثاني الذي يتضمن فتح الوصية التي وضعها السلطان الراحل، فكان الخيار الثاني هو الأنسب كما رآه مجلس العائلة، تقديراً وعرفاناً منه للسلطان قابوس - طيب الله ثراه -، بفتح الوصية التي حملت اسم جلالة السلطان هيثم بين طارق لتبدأ عمان مرحلة جديدة من عهد سلاطين البوسعيد.