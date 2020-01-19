الأمن اللبناني : إصابة 142 شرطياً خلال أحداث شغب بيروت

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني (الشرطة اللبنانية) أن الحصيلة النهائية لأعمال الشغب والتعديات التي تعرض لها عناصر الجهاز خلال المواجهات التي وقعت أمس في العاصمة بيروت، بلغت 142 عنصرا من قوى الأمن الداخلي، من بينهم 7 ضباط و 3 مصابين في حالة حرجة جراء تعرضهم لكسور في الجمجمة وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني اليوم.

وكان الصليب الأحمر اللبناني قد أعلن في وقت سابق من اليوم،

أن حصيلة المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية وأعمال الشغب والعنف التي وقعت أمس في بيروت، بلغت 309 مصابين، جرى نقل 169 شخصا منهم إلى المستشفيات في حين قُدمت الإسعافات الأولية في مواقع الاشتباكات لـ 140 آخرين.واندلعت أمس في بيروت موجة واسعة من الاشتباكات بدأت من أمام أحد مداخل مجلس النواب بساحة النجمة بوسط العاصمة، ثم امتدت لتشمل وسط بيروت التجاري، وساحتي الشهداء ورياض الصلح، ومنطقة الصيفي، وجسر فؤاد شهاب، واستخدم المتظاهرون الأحجار والمفرقعات النارية والأدوات الخشبية والحديدية في مواجهة القوى الأمنية التي ردت باستخدام المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية في محاولة لتفريق المتظاهرين.

وطغت على تظاهرات أمس موجة من الغضب الشديد اعتراضاً على مسار تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، حيث اعتبر المحتجون أن عملية التأليف تمثل استنساخا للحكومة المستقيلة حيث تقوم التيارات والقوى والأحزاب السياسية بالتصارع على الأحجام والحصص والحقائب الوزارية فيها، على نحو يمثل التفافاً حول الإرادة الشعبية للاحتجاجات المستمرة منذ قرابة 100 يوم، ومطلب تشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين.

